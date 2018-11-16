Водитель, сбивший насмерть двух людей, вновь нетрезвый сель за руль

Водитель, осужденный за то, что сбил насмерть двух людей находящимся в состоянии опьянения повторно сел за руль пьяным.

После смертельного ДТП он был осужден к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 10 месяцев с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Не уяснив уроки прошлого, он вновь сел за руль своего автомобиля нетрезвым.

62-летний житель Саракташского района находясь дома выпил пиво и уже не собирался никуда выезжать, но вспомнив о срочном деле, он решил потихоньку съездить на работ, но по дороге был остановлен сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Накануне состоялось судебное заседание, где подсудимый полностью признал себя виновным.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, с отбыванием наказания в колонии – поселения.