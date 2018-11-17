С 22 по 25 ноября в Оренбурге пройдет VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Ростропович (12+).

Гостей Фестиваля ждет премьера документального фильма французского режиссера Брюно Монсенжона о Мстиславе Ростроповиче, который представит лично автор, опера «Иоланта» П. Чайковского в постановке Центра Оперного Пения Галины Вишневской, концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством лауреата государственных премий СССР и РФ Юрия Башмета с участием народного артиста РФ Константина Хабенского и пианистки Пламены Манговой (Болгария), а также мастер-класс народной артистки СССР Маквалы Касрашвили и выступление стипендиатов Фонда Мстислава Ростроповича.

Торжественное открытие Фестиваля состоится 22 ноября в Оренбургской областной филармонии. В этот вечер все желающие бесплатно смогут посмотреть фильм Бруно Монсенжона «Неукротимый смычок». Работа 2017-го года приурочена к годовщине смерти Мстислава Ростроповича. В киноленту вошли архивные фото- и видеоматериалы звездной семьи.

23 ноября в Областном драматическом театре им. М. Горького прозвучит опера «Иоланта» Чайковского в постановке Центра Оперного Пения Галины Вишневской. Дирижировать оркестром Центра Оперного Пения будет Ярослав Ткаленко.

24 ноября большую концертную программу откроет Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет. Солировать в этот вечер будет народный артист России Константин Хабенский, Ксения Башмет (фортепиано), Иван Рудин (фортепиано).

Фестиваль завершится 25 ноября. В стенах областной филармонии еще один концерт даст Камерный оркестр «Солисты Москвы», под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Оренбургские зрители впервые смогут познакомиться с творчеством пианистки Пламены Манговой (Болгария). Соло на трубе — Сергей Стрищенко. Совместно с ансамблем «Солисты Москвы» они исполнят лучшие произведения Свиридова, Шостаковича и Чайковского.