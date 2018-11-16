В ДТП на Илекской пострадала 7-летняя девочка

16 ноября в 8 часов утра, на улице Илекской областного центра произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

30-летний водитель «ВАЗ-2114», на регулируемом перекрестке улиц Илекская — Карачинская при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ-2107» под управлением 30-летнего водителя и допустил столкновение.

В результате дорожной аварии пострадала 7-летняя девочка. Девочка находилась на переднем пассажирском сиденье «семерки» и не была пристегнута

С ушибом и ссадинами лба обращалась в больницу, после оказания медпомощи отпущена домой.

ФОТО С МЕСТА ДТП