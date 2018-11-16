В конкурсную комиссию сдали свои документы три новых кандидата на должность Главы города.

Третьим оренбуржцем, сдавшим документы для участия в конкурсе на должность Главы, стал директор ООО «КФ Софья» Андрей Станиславович Дайнеко.

Также сегодня пакет документов в конкурсную комиссию подала директор ООО «Премиум-Авто» Кристина Сергеевна Чернева.

Пятым кандидатом, подавшим документы, стал генеральный директор ООО «Движение» Денис Федорович Дьяконов, проживающий в селе Алексеевка Ташлинского района.

Напомним, что прием документов ведется с 10:00 до 13:00 ежедневно, включая субботу, 17 ноября. Завершится он в следующий четверг – 22 ноября.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.