Водитель перевозивший мигрантов пытался откупиться взяткой

Таким образом, водитель из ближнего зарубежья хотел избежать административной ответственности. Инспектор ДПС, несмотря на настойчивые попытки мужчины, взятку не принял, и незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть полиции.

Сотрудники дорожной полиции Соль-Илецка на стационарном посту ДПС был остановлен автобус. При проверке документов полицейские установили, что пятью иностранцами допущены нарушения режима пребывания, проживания на территории России. За не привлечение граждан к административной ответственности 48-летний водитель автобуса передал в качестве взятки 4500 рублей сотруднику ГАИ.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудниками ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу задокументирован факт дачи взятки.

В настоящее время по данному факту дознавателем ОД ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу возбуждено уголовное дело по. ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Гостю из ближнего зарубежья грозит до 1 года тюремного заключения.