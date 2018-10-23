Автомобиль на свалку, водитель на скамью подсудимых. Так закончилась очередная пьяная поездка жителя одного из сел Первомайского района.

Пьяный мужчина на «Ладе Приоре» врезался в столб, удар был такой силы, что столб переломился и упал на автомобиль. В результате автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Так как мужчина уже ранее был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ

Водитель вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы

ФОТО С МЕСТА ДТП