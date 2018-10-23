Наезд на инвалида автомобилисту обошелся в 35 тысяч рублей

Оренбургским районным судом Оренбургской области в октябре 2018 года с участием прокурора рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя о взыскании компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в июле 2017 года истец передвигался в вечернее время на инвалидной коляске по краю проезжей части в районе с. Нежинка Оренбургского района. Ответчик управлял автомобилем и допустил наезд на истца, в результате чего мужчина упал на асфальт. В судебном заседании свидетели подтвердили, что на его лице были ссадины, на теле имелись ушибы. После дорожно-транспортного происшествия истец стал чувствовать себя хуже, ему провели операцию. Связав проведение операции с наездом на него автомобиля, мужчина просил взыскать с водителя транспортного средства компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

По определению суда проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что в результате дорожно-транспортного происшествия у истца имелись телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, а проведение операции не состоит в причинно-следственной связи с падением в результате наезда машины.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с позицией прокурора о необходимости частичного удовлетворения требований истца с учетом объема телесных повреждений, возникших в результате аварии, и взыскал с водителя в счет компенсации морального вреда 35 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Оренбургского района.