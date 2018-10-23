Чиновники поплатились за нестандартный ремонт дороги

В июне 2018 года Совет депутатов Андреевского сельсовета принял решение о проведении ремонта 800-метровой дороги по ул. Буровой в селе Андреевка, построенной в 1992 году и принятой в муниципальную собственность в 2014 году. Во исполнение данного решения было произведено вскрытие асфальта, его измельчение и распределение по поверхности дороги.

Прокуратура Курманаевского района отреагировала на незаконные действия местных чиновников, принявших решение о нестандартном ремонте сельской дороги.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что надлежащее обоснование к проведению ремонтных работ отсутствовало. Так, перед проведением так называемого ремонта обследование дороги ни собственником, ни специализированной организацией не проводилось, фактическое состояние дорожного полотна на его соответствие транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильной дороги, требованиям технических регламентов муниципалитетом не проверялось.

В результате проведенных работ дорожное покрытие утратило свои необходимые свойства, категория дороги изменилась на более низкую, что в настоящее время создает неудобства для участников дорожного движения.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура района направила в адрес главы сельсовета представление, в котором потребовала принять меры к виновным лицам. Кроме того, прокурорское представление направлено в отдел полиции, сотрудники которого не обеспечили надлежащий надзор в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, сообщили oren.ru в пресс-службе прокуратуры области.