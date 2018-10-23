Крупное ДТП на Терешковой. Столкнулись 4 автомобиля

22 октября в 11 часов утра на улице Терешковой произошло массовое ДТП. Напротив дома №10 столкнулись четыре автомобиля, один человек получил травмы.

Дорожная авария произошла при следующих обстоятельствах, 35-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по улице Терешковой, со стороны улицы Рыбаковской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Audi 80, под управлением 49-летнего водителя. Audi столкнулся с Kia Cerato, под управлением 55-летнего водителя, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, под управлением 37-летнего водителя, выезжавшего с прилегающей территории.

В результате дорожной аварии 49-летний водитель Audi с перелом крестца был госпитализирован в городскую больницу.

ФОТО С МЕСТА ДТП