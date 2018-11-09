Утром 9 ноября, водитель кроссовера «Lifan» на путепроводе, расположенном недалеко от площади Гагарина города Орска устроил массовое ДТП. Есть пострадавшие.

Сначала водитель «Лифана» столкнулся с автомобилем ВАЗ-21114, затем с маршрутным микроавтобусом «Газель» и «Сitroen».

В результате дорожной аварии двое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобиле ВАЗ-21114, пристегнутые ремнями безопасности, получили травмы, после чего были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир другого автомобиля получил перелом ключицы, он также был госпитализирован.

По факту ДТП сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Орское» проводят проверку, сообщили в региональном УМВД.

ФОТО С МЕСТА ДТП