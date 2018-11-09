По решению собственников в четырехэтажке на улице Кирова, 8, проводились работы по капитальному ремонту крыши и фасада. За 80-летнюю историю дома они порядком обветшали. По архивным фотографиям видны значительные разрушения штукатурного слоя и кирпичной кладки вокруг водосточных труб, на карнизах. Также серьезную обеспокоенность у собственников вызывало периодическое подтопление фундамента: старая отмостка разрушилась и осадки стали «подтачивать» основу дома.

При этом само строение – с крепкими стенами, парадными подъездами, высокими потолками. Архитектурной ценности дом не имеет, хотя и располагается в самом историческом сердце Оренбурга. Но именно здесь, на улице Кирова, 8, прошло детство народного артиста России Виктора Борцова – незабвенного Саввы Игнатьича из кинофильма «Покровские ворота».

К юбилею артиста на фасаде была размещена мемориальная доска из красного гранита. Она была установлена Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» (автор — Ф.М. Абленин) по решению Оренбургского Городского совета в июне 2014 года. А к юбилею самого дома памятный знак возвращен на законное место, причем на совершенно преобразившуюся стену.

По заявлению руководителя благотворительного фонда «Евразия» Игоря Храмова памятный знак не сразу удалось возвратить на прежнее место. «Лишь благодаря ТРЕХКРАТНОМУ вмешательству вице-губернатора Оренбургской области по внутренней политике (спасибо Вера Баширова!) мемориальная доска была установлена на прежнем месте на этом теперь очень нарядном здании», написал в facebook Игорь Храмов.

— На время работ мемориальная доска была демонтирована и передана на сохранение жителям. Это предохранило гранит от повреждения во время демонтажных, монтажных работ. Только строительного мусора, голубиного помета с чердака вывезено порядка ста тонн – все это время на территории работала техника, погрузчики. После того как риск повреждения исчез, мемориальную доску вновь закрепили на фасаде, — отметил генеральный директор Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.