Проект областного бюджета на 2019 год и двухлетний плановый период – главный вопрос, над которым в ближайшие месяцы будет усиленно работать парламент региона. Уже в конце ноября намечено первое чтение законопроекта.

9 ноября в Законодательном Собрании провели расширенное заседание комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике. К обсуждению основных параметров бюджета пригласили председателей парламентских комитетов и руководителей всех фракций, представителей Правительства области и профильных министерств, Счетной палаты, общественности.

Председатель профильного комитета Жанна Ермакова подчеркнула, что работа над главным финансовым документом строится в рамках бюджетного процесса.

– Мы утвердили план, наметили блок мероприятий – это и заседания комитетов, и публичные слушания. Параллельно будем формировать свод замечаний и предложений. Важно, чтобы бюджет сохранил свою социальную составляющую. Чтобы каждый его рубль стимулировал развитие нашего региона, улучшал качество жизни оренбуржцев.

При формировании проекта бюджета учитывался прогноз социально-экономического развития Оренбургской области, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики. Впервые прогноз разрабатывался не на три года, как это традиционно происходило, а сразу на шесть лет – до 2024 года, отметила министр экономического развития Наталья Безбородова.

– Его параметры сформированы в двух вариантах – базовом, который ориентирован на стабилизацию экономики, выполнение социальных обязательств, и целевом. В качестве основного взят первый.

Доходы и расходы областного бюджета на 2019 год предложено утвердить в сумме 81,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в размере 67,6 миллиардов. Планируется повышение поступлений от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного и на добычу полезных ископаемых, государственных пошлин, платежей за пользование природными ресурсами, доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Как и все предыдущие годы, бюджет – программный. На реализацию 26 государственных программ будет направлено 99% средств – 80,9 млрд рублей. В числе первоочередных – расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, коммунальные платежи, медикаменты, пособия и социальные выплаты гражданам, платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на образование.

В проекте бюджета предусмотрено развитие национальной экономики, дорожного хозяйства. И самое важное – сохраняется его социальная направленность. В 2019 году на образование заложено более 19,7 млрд рублей, из которых основная часть пойдет на зарплату педагогическим работникам различных категорий, на здравоохранение – 6,7 млрд. Расходы на социальную политику спрогнозированы в сумме 26,2 млрд рублей.

Заместитель председателя бюджетного комитета Сергей Бабин обратил внимание на эффективную практику реализации в этом году в территориях области инициативного бюджетирования и призвал министерство финансов предусмотреть возможность увеличения расходов на это направление.

Свои предложения и замечания субъекты права законодательной инициативы смогут направить до 21 ноября. Впереди – процедура публичного обсуждения законопроекта.