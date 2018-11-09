8 ноября, в Правительстве области состоялись круглые столы «Стратегия безопасности дорожного движения 2018–2030» и «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

Мероприятия проводились в рамках Всероссийской акции «Культура на дорогах», которая организована Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Экспертного центра «Движение без опасности».

Участниками акции стали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин, заместитель министра образования области Маргарита Крухмалева, директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, представители УВД, дорожных служб, других заинтересованных ведомств, главы городов и районов (по видеоконференцсвязи).

Открывая круглый стол «Стратегия безопасности дорожного движения 2018–2030», Дмитрий Кулагин подчеркнул актуальность проблемы: в Оренбуржье с начала года погибло на дорогах более 240 человек. Гибель людей в ДТП – это общая проблема для страны. Правительством РФ разработана стратегия «Россия без ДТП», рассчитанная до 2030 года.

– В Оренбургской области налажено тесное взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления и правоохранительными структурами. Это позволило добиться улучшения обстановки на дорогах области. Снизился уровень смертности и дорожно-транспортного травматизма. Это подтверждают показатели и индикаторы программы повышения безопасности дорожного движения, – сказал вице-губернатор.

В ходе круглого стола с докладами выступили ученые и практики, представители силовых структур и здравоохранения, которые внесли целый ряд конструктивных предложений по профилактике ДТП и воспитанию культуры на дорогах как водителей, так и пешеходов.

Модератором круглого стола «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» выступила Маргарита Крухмалева, в ходе которого представители педагогического сообщества, органов здравоохранения, УВД обсудили меры защиты детей и воспитание культуры поведения на дорогах.

В рамках акции «Культура на дорогах» в области прошли занятия по повышению безопасности дорожного движения в детских садах, школах, колледжах и университетах, на автотранспортных предприятиях, АЗС и в перинатальном центре.

– Мы постарались охватить все категории оренбуржцев. Уверены, что наша акция станет важным этапом реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации, – подчеркнул Дмитрий Кулагин. – Результатом акции «Культура на дорогах» станут конкретные меры по профилактике ДТП.