9 ноября, руководитель регионального минздрава Галина Зольникова провела брифинг «О реализации в Оренбургской области приоритетного национального проекта «Здравоохранение».

— Преобразования в сфере здравоохранения страны направлены на дальнейшее снижение смертности, увеличение активного долголетия и продолжительности жизни. Основная задача, поставленная губернатором Юрием Бергом перед медицинским сообществом Оренбуржья — обеспечить существенное снижение смертности и в целом повлиять на демографическую ситуацию в стране, — подчеркнула министр. — Минздравом области подготовлен приоритетный проект до 2024 года по семи основным направлениям развития системы здравоохранения.

Важнейшее направление — развитие первичной медико-санитарной помощи. В рамках государственной программы развития села до 2020 года запланировано построить 44 новых ФАПа, из них 20 уже введено. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 10 новых объектов. Обеспечена регулярная медицинская помощь жителям отдаленных сельских районов: работает служба «Мобильный ФАП», выездные бригады районных и областных специалистов, передвижные флюорографы и маммографы, мобильный урологический кабинет, осуществляется доставка лекарств маломобильным гражданам.

До 2024 года планируется приобрести 13 мобильных диагностических комплексов, 11 передвижных маммографов и 23 флюорографа. Также будет приобретено 16 единиц рентгеновского оборудования и 14 единиц эндоскопической техники – в том числе для моногородов.

Служба скорой помощи региона в 2018 году получит 22 автомобиля класса В за счет средств федерального бюджета. С начала года выполнено 124 вылета санитарной авиации, эвакуировано 145 пациентов, из них 56 детей.

Оренбургская область включена в федеральный проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь — сегодня это 30 поликлиник. Поликлиника №4 детской городской клинической больницы Оренбурга стала площадкой для создания поликлиники-образца федерального уровня. До 2023 года принципы бережливого производства будут применены во всех организациях амбулаторно-поликлинического звена.

Направление по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями предусматривает оснащение действующих сосудистых отделений современным медицинским оборудованием – магниторезонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографами, аппаратами ультразвуковой диагностики. В рентгеноперационных четырех ЧКВ-центров, действующих в Оренбурге, Бузулуке и Новотроицке, будут увеличены объемы плановой рентгенхирургической помощи, что позволит сократить число пациентов с острыми инфарктами и инсультами. Планируется открытие еще одной рентгеноперационной — в горбольнице №4 Орска. Предстоит работать над повышением качества диспансеризации, наблюдения за больными с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, улучшением обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами.

Произойдет ряд изменений в онкологической службе. Ввод второй очереди онкодиспансера в Орске повысит доступность специализированной помощи пациентам восточного Оренбуржья. На базе многопрофильных больниц будут созданы 17 центров амбулаторной онкологической помощи, охватывающих все зоны области. Центры будут обладать полным спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Здесь также будет осуществляться диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

В рамках проекта «Развитие медицинской помощи детям» запланированы реконструкция и оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Они затронут 41 детскую поликлинику или поликлиническое отделение, а также консультативно – диагностический центр.

Основа системы здравоохранения – кадры. Сейчас дефицит составляет 386 врачей. Среди наиболее востребованных специальностей – участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, онкологи, гериатры, паллиатологи, реабилитологи, анестезиологи-реаниматологи. Над решением проблемы работают с помощью целевой подготовки специалистов, а также мер социальной поддержки молодых кадров.

Особую значимость для развития отрасли имеет проект «Электронное здравоохранение». Все подведомственные организации области работают в Единой государственной системе, автоматизировано более 95 процентов рабочих мест. Следующие шаги – обеспечение скоростным Интернетом, включая ФАПы и врачебные амбулатории, полный переход на электронные истории болезни, амбулаторные карты и больничные листы, создание личного кабинета пациента.

Перечень услуг высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в регионе, насчитывает 140 видов и почти 400 методов лечения. Предстоит привести это направление в систему, серьезно работать над повышением комфортности условий, качества сервисных услуг.

— По результатам оценки главных специалистов Приволжского федерального округа, регион имеет высокую степень готовности по реализации задач в сфере здравоохранения, поставленных в указе Президента Российской Федерации, — подчеркнула министр здравоохранения области Галина Зольникова.