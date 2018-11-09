10 ноября в 19:00 в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» состоится юбилейный концерт легендарного Оренбургского государственного академического русского народного хора (12+).

В исполнении истинных хранителей традиционного фольклора меломаны услышат программу «На земле Оренбургского края».

Вокально-хореографические композиции, песни, танцевальные миниатюры, сольные и оркестровые номера – все на основе фольклора и авторской музыки Оренбургской области. Над программой работали хорошо известные нашей публике композиторы и аранжировщики: Виктор Панин, Евгений Дербенко, Валерий Пьянков, Борис Иванов, Анатолий Тищенко.

Хореограф – заслуженный артист России Сергей Еремин. Специально для постановки отдельных хореографических номеров юбилейной программы был приглашен заслуженный деятель искусств России Зуфар Толбеев. Доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, режиссер Наталья Табачкова поставила в Оренбурге три номера: 20-минутную сюиту «За двориком, за двором», а также блок женских песен, которые она объединила одним сюжетом.

Из СКК «Оренбуржье» будет вестись многокамерная трансляция концерта на сайт kultura.orb.ru.