14, 15 и 16 ноября в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького очередная премьера. Невероятная история «Лодочник» (16+) А. Яблонской в постановке режиссера Александра Федорова.

Анну Яблонскую называют драматургом новой волны. Она родом из Одессы. Написала несколько пьес, которые ставились на театральных площадках Москвы, Перми, Пензы, других российских городов. В январе 2011 года драматург погибла при теракте в Домодедово. Пьесы Яблонской продолжают ставить в российских театрах. И вот впервые на оренбургской сцене — «Лодочник».

Раньше наш герой был простым пьяницей, бывшим поэтом, сторожем и вот стал лодочником. Кстати, на работу его наняла Женщина с косой – перевозить души умерших людей на другой берег реки. Те, кого лодочник перевозит на другой берег, обратно не возвращаются. Из лап смерти еще никто не вырывался. Работа оказалась страшной, необычной, но он справился. Но однажды в его лодке оказалась та, которую он любил много лет назад, и с которой расстались непонятно почему. Былое чувство вспыхнула в потерянном лодочнике с новой силой, он неожиданно для себя понимает, что только в Ней его спасение и весь смысл бестолково прожитой жизни. Однако Она уже на другом берегу… Ведь еще не поздно начать свою жизнь заново? Или человек начинает это понимать, когда изменить уже ничего невозможно?! Лодочнику во что бы то ни стало нужно повернуть время вспять, обмануть смерть, да и саму жизнь!

На сцене — современная версия путешествия Орфея-Лодочника за своей Эвредикой в страну Смерти.