9 ноября, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин провел выездное совещание на птицефабрике «Родина».

С коллективом фабрики также встретились и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валерий Новоженин, министр труда и занятости населения области Вячеслав Кузьмин, Сорочинский межрайонный прокурор Александр Скок, заместитель директора Оренбургского регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» Ольга Пересыпайло, представители других заинтересованных ведомств.

На фабрике «Родина» сложилась напряженная ситуация с кормом для птицы и невыплатой заработной платы. На имущество фабрики за долги перед кредиторами наложен арест. После вмешательства губернатора и работы правительства региона была погашена задолженность по заработной плате работникам ООО «Птицефабрика «Родина» за три месяца.

– Ситуация на птицефабрике находится на постоянном контроле всех структур. Сегодня на предприятии есть электро- и газоснабжение, несмотря на долги по оплате. Этот вопрос мы накануне решили с ресурсоснабжающими компаниями. На фабрику завезен корм, рабочим выплачена заработная плата за август и частично за сентябрь. Сегодня мы нашли дополнительные возможности для погашения задолженности по заработной плате. К примеру, на предприятии есть запасы костной муки почти на полтора миллиона рублей. Конкурсные управляющие должны решить задачу по ее реализации, – сказал Сергей Балыкин.

ООО «Птицефабрика «Родина» – это проблемный объект, который с 2016 года находится на контроле министерства сельского хозяйства региона. Весной 2018 года на предприятии были выявлены факты невыплаты заработной платы. В августе специалистами регионального минсельхоза и Россельхознадзора была проведена проверка в связи с информацией о нехватке корма и падеже птицы.

По факту невыплаты зарплаты на предприятии Сорочинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Оренбургской области в августе было возбуждено уголовное дело.