Птицефабрика «Родина»

9 ноября, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин провел выездное совещание на птицефабрике «Родина».

С коллективом фабрики также встретились и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валерий Новоженин, министр труда и занятости населения области Вячеслав Кузьмин, Сорочинский межрайонный прокурор Александр Скок, заместитель директора Оренбургского регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» Ольга Пересыпайло, представители других заинтересованных ведомств.

Птицефабрика «Родина»
Птицефабрика «Родина»

На фабрике «Родина» сложилась напряженная ситуация с кормом для птицы и невыплатой заработной платы. На имущество фабрики за долги перед кредиторами наложен арест. После вмешательства губернатора и работы правительства региона была погашена задолженность по заработной плате работникам ООО «Птицефабрика «Родина» за три месяца.

– Ситуация на птицефабрике  находится на постоянном контроле всех структур. Сегодня на предприятии есть электро- и газоснабжение, несмотря на долги по оплате.  Этот вопрос мы накануне решили с ресурсоснабжающими компаниями. На фабрику завезен корм, рабочим выплачена заработная плата за август и частично за сентябрь. Сегодня мы  нашли дополнительные возможности для погашения задолженности по заработной плате. К примеру, на предприятии есть запасы костной муки почти на полтора миллиона рублей. Конкурсные управляющие  должны решить задачу по ее реализации, – сказал Сергей Балыкин.

Птицефабрика «Родина»

ООО «Птицефабрика «Родина» – это проблемный объект, который с 2016 года находится на контроле министерства сельского хозяйства региона. Весной 2018 года на предприятии были выявлены факты невыплаты заработной платы. В августе специалистами регионального минсельхоза и Россельхознадзора была проведена проверка в связи с информацией о нехватке корма и падеже птицы.

По факту невыплаты зарплаты на предприятии Сорочинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Оренбургской области в августе было возбуждено уголовное дело.

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