Убийцу 2-летнего мальчика отправят в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего орчанина в убийстве 2-летнего ребенка, сообщили в СК.

Около 4 часов 13 августа 2018 года 28-летняя жительница города Орска, находясь дома, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая по приезду констатировала смерть её 2-летнего сына. Смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы головного мозга.

По версии следствия, в период с 3 по 13 августа 2018 года обвиняемый, находясь по месту проживания своей знакомой в городе Орске, систематически беспричинно жестоко избивал её 2-летнего сына, в том числе в присутствии матери ребенка. Малыш получил множественные травмы различных частей тела. Только спустя несколько часов после очередного избиения, когда сердцебиение мальчика еле прослушивалось, мама вызвала «скорую помощь», которая констатировала смерть малолетнего. Шокированные увиденным, медики сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

В правоохранительные органы с заявлением по факту избиения ребенка и нанесении побоев со стороны сожителя женщина в правоохранительные органы не обращалась. Соседи и знакомые не знали и не слышали о жестокости и сложной ситуации в семье. Сообщений в соответствующие структуры и учреждения не поступали.

Мальчик проживал со своей матерью, старшей сестрой и бабушкой, семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла, соседями характеризуется положительно, врожденными заболеваниями мальчик не страдал. На момент приезда сотрудников Следственного комитета в квартире находились мать мальчика, её сожитель и мать последнего.

По решению органов опеки и попечительства второй ребенок, 9-летнняя дочь женщины передана под опеку родственнице. Также решается вопрос о лишении «горе-матери» родительских прав.

Согласно заключению амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении обвиняемого, определить психическое состояние последнего в условиях амбулаторного обследования не представилось возможным, и специалистами рекомендовано проведение стационарной экспертизы. В связи с чем, следственными органами фигуранту по уголовному делу назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам Федерального государственного учреждения «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Минздравосоцразвития России».

Обвиняемый будет конвоирован из ФКУ СИЗО № 2 г.Орска УФСИН России по Оренбургской области в ФКУ ИЗ – 77/2 ГУФСИН России по г. Москве для производства экспертизы.

В ходе следствия в ОП № 2 МУ МВД России «Орское» и КДН и ЗП по Советскому району г.Орска внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, закреплении доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.