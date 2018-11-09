Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере – одно из приоритетных направлений социальной поддержки населения.

В Оренбургской области развитие рынка социальных услуг идет не только за счет государственных учреждений. Из 74 организаций социального обслуживания, включенных в региональный реестр поставщиков социальных услуг, 11 – социально ориентированные некоммерческие организации.

Негосударственный сектор социального обслуживания в Оренбурге представлен автономной некоммерческой организацией «Центр социального обслуживания населения «БлагоДарю» и частным учреждением социального обслуживания населения «Социально-оздоровительный центр (пансионат) «Марсово поле». Обе организации включены в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области.

Во время пресс-тура 8 ноября журналисты побывали в селе Городище, где социальные работники Центра «БлагоДарю» обслуживают на дому пожилых людей и инвалидов.

Руководитель организации Элла Парамошкина рассказала, что центр учрежден Оренбургской областной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в 2017 году. По результатам конкурсного отбора центр второй год получает субсидии из областного бюджета на оказание услуг по социальному обслуживанию граждан на дому. Основную часть коллектива центра составляют сотрудники, проработавшие в системе социальной защиты от 3 до 18 лет. На социальном обслуживании состоят более 250 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в селах Городище и Краснохолм, в Оренбурге. Ежемесячно работники оказывают около 3 000 услуг, из которых две трети – это социально-бытовые услуги, остальные – социально-медицинские и социально-правовые.

– Мы были первыми получателями субсидии на оказание социальных услуг. Сначала было непросто. Методическая, имущественная, информационная поддержка Правительства области помогла нашему центру начать эффективно работать. За полтора года мы доказали, что нам можно доверять. Люди относятся тепло к нашим социальным работникам. Много участвуем в добровольческих акциях, инициируем добрые дела на селе, концерты, чествования юбиляров, – отметила генеральный директор Центра социального обслуживания Элла Парамошкина.

Вторым в регионе среди негосударственных структур предоставлять услуги в стационарной форме стало частное учреждение социального обслуживания населения «Марсово поле».

Это услуги по проведению социально-оздоровительных, профилактических и социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста. В пансионате созданы все условия для повышения физической активности, укрепления здоровья, реализации творческого потенциала. В здании соблюдены требования доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С октября в рамках соглашения с министерством социального развития области в пансионате получают реабилитационные услуги инвалиды трудоспособного возраста. До конца года здесь отдохнет и пройдет курс оздоровления 71 житель области. На это направлена субсидия из областного бюджета.

– В развитии «третьего» сектора заинтересованы и сами НКО, и государство, и люди – это позволяет повышать качество социальных услуг. В Оренбургской области некоммерческий сектор представлен во всех формах социального обслуживания, – прокомментировал начальник отдела государственного задания и взаимодействия с поставщиками социальных услуг министерства социального развития области Андрей Данилов.