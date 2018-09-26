Водитель иномарки сбил девушку. Происшествие попало на видео

13 сентября в Оренбурге на улице Салмышская произошло ДТП с участием пешехода.

Водитель SEAT Ibiza сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась 27-летняя женщина.

На видео видно, как девушка вышедшая из автобуса быстрым шагом пыталась пройти пешеходный переход. Усугубило ситуацию еще и то, что обзор пешеходного перехода водителям проезжающих автомобилей ограничили маршрутные автобусы.

Пострадавшая девушка с переломом лодыжки голени была доставлена в городскую больницу. После оказания медпомощи её отпустили домой.