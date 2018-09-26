Вновь в Оренбуржье произошло смертельное ДТП. 25 сентября на автомобильной дороге Бугульма — Уральск произошло лобовое столкновение двух иномарок.

Авария произошла в 7 часов вечера возле села Михайловка. 48-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречку, где в этот момент ехал автомобиль Nissan Almera, которым управлял 21-летний парень.

Столкновение было очень сильным, автомобили буквально разорвало на части. Водитель автомобиля Toyota погиб на месте ДТП, водитель Автомобиля Nissan с травмами головы, переломами таза, грудной клетки и бедра в состоянии шока госпитализирован.

ФОТО С МЕСТА ДТП