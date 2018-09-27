В Москве в эту субботу, 29 сентября, в 16.00 (12+) выдающийся советский и российский режиссер-аниматор Гарри Бардин представит общественности книгу своих воспоминаний.

Всех, кто вырос на Водяном и Чуче, на Красной Шапочке и Коте в сапогах, на «Выкрутасах», «Брэке» и «Банкете» Гарри Бардина, Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» приглашает в главный книжный магазин России – торговый дом «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1 – ст. метро «Лубянка», «Кузнецкий мост»).

Гарри Яковлевич Бардин, родившийся 11 сентября 1941 года в Оренбурге (Чкалове) в эвакуации, расскажет, почему сборник его автобиографических очерков называется «И вот наступило потом», ответит на вопросы читателей и подпишет желающим новинку Оренбургского книжного издательства им. Г.П. Донковцева. Кроме того в стенах «Библио-Глобуса» обладатель пяти национальных кинематографических премий «Ника» и Золотой пальмовой ветви Кааннского кинофестиваля Гарри Бардин покажет свой новый мультфильм «Болеро 17».