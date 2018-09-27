Накануне в Оренбуржье завершились гастроли Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Именитому коллективу аплодировали в Оренбурге, Новотроицке и Орске. В исполнении оркестра жители области услышали произведения Чайковского, Сен-Санса, Бизе, Хачатуряна.

Солировала в этот вечер победительница V сезона телеконкурса «Большая опера» на канале Россия-Культура, солистка театра «Новая опера» Полина Шамаева (меццо-сопрано). В ее исполнении прозвучали арии из опер Бизе, Сен-Санса. В разговоре с представителями средств массовой информации, восходящая звезда оперной сцены раскрыла секрет работы на сцене, в частности, сделав акцент на арии Далилы из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса:

– В этот момент я всегда выбираю сидящего в зале мужчину и представляю его Самсоном, – рассказала Полина Шамаева. – Я начинаю петь и наблюдаю за его реакцией. Если ее нет, то пытаюсь петь по-другому, чтобы получить нужный отклик. Так работаю на сцене.

Артистов Национального филармонического оркестра России и Владимира Спивакова публика во всех трех городах приветствовала стоя.

Обращаясь к маэстро по окончании концерта, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов сказал:

– Визит в Оренбуржье профессионалов такого уровня большая честь и грандиозное событие для региона, – подчеркнул Павел Самсонов. – От имени всех оренбуржцев и особенно от присутствующих в этом зале разрешите выразить искренне восхищение и благодарность за ту радость, которую вы дарите ценителям музыки, за высокий профессионализм и подвижничество в искусстве.

Около 2000 человек в Оренбурге, Новотроицке и Орске теперь надолго сохранят в памяти незабываемые мгновения общения с высоким искусством.

– Музыка – она заряжает. Нельзя быть равнодушным, – убежден Владимир Спиваков. – Когда мы начинаем играть, нам открывается что-то новое. Это зависит от зала, публики, акустики.

По словам мэтра, в ближайшее время музыканты станут участниками XV Международного фестиваля «Москва встречает друзей», а затем маэстро с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» совершит гастрольный тур по городам Италии: Флоренции, Венеции и Кремоне. В последнем из них Владимир Спиваков исполнит сольную партию в концерте Вивальди. Также жители города услышат две симфонии Гайдна, в одной из которых соло на скрипке прозвучит в исполнении Владимира Спивакова.

Организаторы: Министерство культуры РФ, Правительство Оренбургской области, Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», фестиваль «АРТ-ОКНО», Оренбургская областная филармония.