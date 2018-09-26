Русское землячество в Великобритании подключится к сбору свидетельств славы выдающегося силового атлета ХХ века Александра Ивановича Засса. С такой инициативой выступили вчера участники вечера, посвященного судьбе Засса, известного также под сценическим именем Самсон.

Мероприятие проходило в представительстве «Россотрудничества» в Великобритании – в деловом и культурном центре Лондона. Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов рассказал не только об удивительных цирковых номерах Засса и о его пути к титулу «Сильнейшего человека Земли», но и о том, как на протяжении лет собиралась экспозиция о Русском Самсоне для музея истории Оренбурга, как находились материалы для книги об Александре Зассе.

На вечере выступила Юлия Пляукшта – руководитель общественного объединения «Русское наследие в Великобритании». Эта инициативная группа, занимающаяся поиском и восстановлением русских захоронений, приведением в порядок заброшенных могил наших соотечественников, давно собиралась посетить могилу Александра Засса в Хокли (графство Эссекс). Кстати, есть в группе и оренбуржцы – семейная пара Игорь и Алена Багно давно занимаются вместе с фондом «Евразией» темой Самсона. Они же как участники «Русского наследия» недавно приводили в порядок захоронение Александра Керенского и его семьи, другие русские могилы в Лондоне.

К счастью, за могилой Александра Засса – Русского Самсона в Хокли старательно ухаживают сами местные жители. А после выставки и выступлений фонда «Евразия» в минувшие дни, многие англичане активно включились в поиск новых экспонатов и новой информации, касающейся судьбы всемирно знаменитого силача и, что малоизвестно, в 50-е годы – старейшего в Европе дрессировщика диких животных. Не исключено, что со временем в центре Лондона на доме №34 по Ханвей-стрит появится и мемориальная табличка, с информацией, что здесь в 20-е – 30-е годы ХХ века жил и работал в открытом им «Институте Самсона» Александр Иванович Засс.