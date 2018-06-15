15 мая, состоялся выездной брифинг министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслава Кузьмина на тему «Безопасность и сохранение здоровья – основные приоритеты государственной политики в сфере охраны труда». Мероприятие проходило на территории ООО «Оренбург Водоканал», где за последние десять лет при работе в колодцах не было допущено ни одного случая отравления химическими веществами.

Проведение брифинга было совмещено с региональным совещанием «Безопасное проведение работ повышенной опасности». Участие в нем принял также глава Оренбурга Евгений Арапов.

Открывая совещание, Вячеслав Кузьмин отметил в качестве приоритетов деятельности Правительства Оренбургской области – реализацию государственной политики в сфере охраны труда.

– На областном и муниципальном уровнях создана эффективная система обеспечения безопасности и охраны труда. Организационно-управленческие ресурсы сосредоточены в одном ведомстве – министерстве труда и занятости населения. Оно является координатором работы профильных межведомственных комиссий: областной трехсторонней; по охране труда; по оплате труда и неформальной занятости, – отметил министр.

По словам Вячеслава Кузьмина, все межведомственные комиссии дают возможность регулировать коллективные договоры (их в области – пять тысяч), влиять на работодателей, обеспечивая тем самым безопасный труд.

Важную роль в этом играет областная межведомственная комиссия по охране труда. Она определяет вектор действий всех сторон по формированию безопасной среды на производстве.

Работа комиссии проводится на базе лучших производственных площадок: «Газпром добыча Оренбург», «Уральская сталь», ПО «Стрела» и других.

Как пример Вячеслав Кузьмин назвал такие областные мероприятия, как «Недели охраны труда и социального партнерства», конференции, семинары, конкурсы, дни охраны труда, выставки средств индивидуальной защиты.

На предприятиях области организуются мастер-классы при работе на высоте, при использовании ручного электроинструмента.

– Мастер-класс по безопасному проведению работ в водопроводных и канализационных колодцах пройдет сейчас на площадке ООО «Оренбург Водоканал». Это одно из ведущих предприятий области, где соблюдению требований охраны труда уделяется большое внимание, – отметил министр.

В области отмечается положительная динамика по основным показателям в сфере охраны труда и производственного травматизма.

За 3 последних года почти в 2 раза сократилось количество погибших на производстве: 2015 год – 23 человека, 2016 год – 30 человек, 2017 год – 14 человек.

На 27% снизилась общая численность пострадавших на производстве: 2015 год – 551 человек, 2016 год – 447 человек, 2017 год – 404 человека.

Затем в ходе показательных выступлений специалисты ООО «Оренбург Водоканал» дали мастер-класс по безопасному проведению работ в колодцах. Сотрудники МБУ «Гражданская защита населения» г. Оренбурга продемонстрировали ситуацию по спасению пострадавшего, оказавшегося в заглубленном помещении.

Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов рассказал, что основная работа предприятия в области промышленной безопасности и охраны труда связана с контролем за соблюдением требований охраны труда работниками на объектах водоснабжения и водоотведения. В связи с этим проводится специальная оценка условий труда, в 2017 году она оформлена на 420 рабочих мест. По ее результатам работникам с вредными и опасными условиями труда в соответствии с коллективным договором устанавливаются компенсации (доплата, дополнительный отпуск и т.д.).

20 специалистов ежегодно проходят обучение по охране труда в учебных центрах Оренбурга, 10 – по промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется организации производства работ повышенной опасности. На первом этапе осуществляется контроль выхода автотранспорта с производственной базы на объекты производства работ, проверяются укомплектованность автомобилей инструментом, средствами коллективной защиты (газоанализаторами, страховочными поясами, канатами, аптечками первой помощи), обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, наличие наряда-допуска с отметками о проведении инструктажа. На втором этапе осуществляется контроль соблюдения требований охраны труда при производстве работ на сетях водоснабжения и водоотведения. В случае выявления нарушений ответственным руководителям выдаются предписания. За 2017 год проведено 658 проверок, выдано 73 предписания.

– Финансирование мероприятий по улучшению условий труда составляет более 2% (обязательное требование – не менее 0,2%) от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). В 2017 году данные мероприятия профинансированы на сумму свыше 30 млн рублей, – рассказал Михаил Иванов.

2018 год в группе компаний «Росводоканал» объявлен годом повышения культуры безопасности, утверждена соответствующая программа. Она предполагает выявление, учет и расследование инцидентов по безопасности, микротравм, идентификацию, оценку и управление рисками, разработку карт анализа и оценки рисков. В целях достижения поставленных задач для руководителей, специалистов и производственного персонала еженедельно проводятся тренинги по предупреждению травматизма. Данная работа будет способствовать минимизации возникновения несчастных случаев на производстве и достижению нулевого травматизма.

Вячеслав Кузьмин и Михаил Иванов ответили на вопросы журналистов.