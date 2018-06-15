Юрий Берг: «Конструктивное сотрудничество с ПАО «Оренбургнефть» будет продолжаться»

15 июня, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в «круглом столе» по теме «Актуальные вопросы устойчивого развития ПАО «Оренбургнефть» в 2017 году»

Ставшее традиционным мероприятие проходило в пятый раз. Оно было посвящено итогам работы предприятия в 2017 году, вопросам сотрудничества с Правительством Оренбургской области и муниципалитетами, где нефтяники ведут хозяйственную деятельность, а также перспективам развития.

— Для Оренбуржья добыча и переработка углеводородного сырья имеет важнейшее значение. В 2017 году оренбургские нефтяники обеспечили почти 30% объемов всего промышленного производства области, более четверти налоговых поступлений в консолидированный бюджет. Добыто более 17,5 млн тонн нефти и 12,8 миллиарда кубометров газа. Объем добычи ПАО «Оренбургнефть» в 2017 году составил 15 миллионов 200 тысяч тонн нефти и 2 миллиарда кубометров газа. Темп роста отгруженных предприятием товаров собственного производства в 2017 году составил 108,3%, за четыре месяца 2018 года – 109,6%. Это очень хороший показатель, — оценил губернатор деятельность компании.

Глава региона отметил, что область рассчитывает на более конструктивное сотрудничество с компанией на региональном и муниципальном уровнях, на расширение внутриобластной кооперации.

— Нужно использовать огромный потенциал, заключающийся во взаимодействии предприятий нефтегазового и машиностроительного комплексов, научных и подрядных организаций Оренбуржья. Нам необходимо активизировать совместную работу по продвижению оренбургских товаропроизводителей и увеличению доли заказов от нефтяного комплекса на предприятиях региона, — подчеркнул Юрий Берг.

Говоря о социальном аспекте сотрудничества области и нефтяников, глава региона отметил, что дальнейшее решение проблем в социальной сфере также во многом зависит от конструктивного взаимодействия органов государственной власти и бизнеса.

— Требуется больше внимания уделять развитию районов присутствия и оказывать финансовую поддержку муниципальным образованиям городов и районов, на территории которых осуществляется производственная деятельность. Необходимы средства на ремонт, реконструкцию, оснащение образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения, возведение спортивных и детских игровых площадок. В марте 2018 года подписано Дополнительное соглашение о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и ПАО «Роснефть». Согласно документу, предприятие планирует оказать финансовую помощь региону в 2018 году в размере 200 миллионов рублей, которые будут направлены на модернизацию материальной базы областного здравоохранения. Это важно для всех жителей региона, — сказал Юрий Берг.

Генеральный директор ПАО «Оренбургнефть» Денис Худяков заверил губернатора в том, что уровень экономической и социальной ответственности компании будет только повышаться.

— Подобные встречи являются очень важными не только для компании, но и территорий, на которых мы ведём свою деятельность. У нас с вами одна задача — развитие как Оренбургского региона, так и страны в целом. На протяжении многих лет ПАО «Оренбургнефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков Оренбургской области. Платежи ПАО «Оренбургнефть» в консолидированный бюджет Оренбургской области в 2017 году составили 13,5 млрд. рублей, что составляет 18% от общей суммы доходов бюджета. Кроме того, претворяя в жизнь политику высокой социальной ответственности ПАО «НК «Роснефть», «Оренбургнефть» активно участвует в мероприятиях, направленных на социально-экономическое развитие территорий, на которых ведет производственную деятельность, — отметил Денис Худяков.

В своем выступлении руководитель ПАО «Оренбургнефть» уделил внимание направлениям развития производства, сегодняшнего состояния компании, в которой работают более 5 тысяч человек, а также социальным и экологическим аспектом деятельности нефтяников на территории Оренбургской области.