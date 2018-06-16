Ураза байрам: Праздничный вечер татаро-башкирских соотечественников в честь Ураза-байрам в ОАЭ

Одним из самых заметных событий в жизни татаро-башкирской диаспоры в ОАЭ стал праздничный вечер в честь Ураза-байрам в ресторане «Казань» в эмирате Шарджа, куда съехались гости из эмиратов Абу-Даби, Дубаи, Аджмана, Рас аль-Хаймы.

Больше того, на праздничный вечер с соотечественниками приехали из России -легендарный знаток передачи «Что, Где, Когда?» Нурали Латыпов и популярный российский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин).

Это был настоящий праздник души, который подарил своим соотечественникам признанный лидер татарской диаспоры в ОАЭ, писатель-публицист и бизнесмен Исмагил Шангареев, обладающий редкой способностью коммуницировать вокруг себя людей, находящихся в дали от Родины, но остающихся патриотами России. И вполне закономерно, что Российский Государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации удостоил Исмагила Шангареева высокой награды — медали «Патриот России».

Обращаясь к гостям праздничного вечера, Исмагил Шангареев особо отметил: «Для меня слова Тукая Мы — верные дети единой страны, всегда было главным ориентиром в жизни, так как по моему глубокому убеждению, патриотизм – это единственная идеология, которая способна нести в себе зерна разума и национального единства». Далее Исмагилом Шангареевым было подчеркнуто, что «в этот радостный день, особенно важно помнить о чистоте душевной, о том, что человек верующий и, одновременно, патриот – это не противоречие, а ключевое взаимодополнение. Ведь вера воспитывает в нас правду».

Как передают со слов Абу Хурайры, — сказал Шангареев, — да будет доволен им Аллах, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья» (Аль-Бухари).

В этих, казалось, обычных словах, для верующего человека заложен глубокий смысл, в котором он видит заботу Создателя, Его дары очищения души от лжи, путем воздержания в благословенные дни Рамадана.

Перед участниками праздничного вечера также выступил легендарный знаток-эрудит, философ и журналист Нурали Латыпов, подчеркнув, что все мы должны постигать духовные основы жизни, чтобы быть достойными называть себя мусульманами, татарами, патриотами России.

Далее Нурали Латыпов сказал, что «Для понимания важности взаимосвязи в человеческом сознании духовно-религиозного, культурно-национального и континентального евразийского мышления — сделано не мало, и я горд тем, что наша с Исмагилом Шангареевым книга «Ислам и Мир», вносит в этот непростой процесс воспитания синтетического евразийского мышления свой весомый вклад».

Конечно, судить о книге «Ислам и Мир» будут читатели, но ведь важно другое, присутствуя на праздничном вечере в честь Ураза-байрам, наши соотечественники не просто вкушали замечательные блюда несравненной татарской кухни, но, на протяжении всего вечера, обращали свой взгляд в пространство духовных ценностей.

Важно, что подарками для гостей праздничного вечера, стали не традиционные сувениры и сладости, а книга Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам и Мир».

Все было необычно на этом праздничном вечере в честь Ураза-байрама в далеких от России Арабских Эмиратах. И ведущая Альфия Бадретдинова, которая выступила коммуникатором, пригласив гостей со всех уголков Арабских Эмиратов, и, конечно, Елвин Грей – российский поп-исполнитель, имя которого хорошо известно среди молодежи.

Достаточно сказать, что творчество певца заслужило высокую оценку в Казани – он получил премию крупнейшей компании на рынке Татарии «Барс-медиа», гран-при «Болгар радиосы» (в номинации «Хит года») и награду республиканского музыкального телеканала ТМТV («Клип года»).

Обращаясь к гостям на вечере в честь Ураза-байрам, Элвин поделился своими планами на будущее, рассказал о себе, особо отметив, что в феврале 2016 года стал участником юбилейного концерта премии «Болгар радиосы» в Кремлевском дворце.

И представляется вполне закономерным, что Элвин Грей по праву заслужил почетное право представлять татарскую песню в Кремле по итогам зрительского голосования в рамках проекта «Музыкаль дистэ» («Музыкальная десятка»).

Приятным сюрпризом для гостей стал приезд известного ученого исламоведа, доктора Мухаммад Саида Аль Рошда, который в татаро-башкирском окружении всегда чувствует себя как дома. Наверное из-за особого отношения к нему, как редактору уникального перевода священного Корана, который был сделан его супругой Иман Валерией Пороховой.

Доктор Мухаммад Саид Аль-Рошд от чистого сердца поздравили всех верующих россиян и особенно присутствующих в зале татар и башкир с началом Ид-аль-Фитр (тюрк. Ураза-байрам), и пожелал от себя лично и от своей упруги Иман Валерии Пороховой — крепкой веры и счастья в обоих мирах.

Важно отметить, что каждый гость присутствующий на этом удивительном празднике, сказал свое слово доброты, поделился своими планами. Это был праздник единения и взаимопонимания в свете общей исторической судьбы татар и башкир, их национальных культур и духовно-религиозного выбора.

Апогеем праздничного вечера стал большой праздничный торт, которым хозяин торжества угощал все пришедших в этот замечательный праздничный вечер в честь светлого Ураза-байрам.

Сведения об организаторе праздничного вечера татаро-башкирских соотечественников в ОАЭ в честь Ураза-байрам:

Исмагил Шангареев – культуролог, писатель-публицист, общественный деятель, Сопредседатель Совета по кино- видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии при «Ассамблее народов Евразии», Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР).