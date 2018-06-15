Молодой человек покалечился прыгая на батуте в развлекательном центре «Мадагаскар»

25 апреля текущего года, в детском развлекательном центре «Мадагаскар», расположенном в ТЦ «Успех» поселка Новосергиевка, произошел инцидент.

Администрация развлекательного центра нарушив технику безопасности, допустила двух несовершеннолетних посетителей на один батут. В результате молодые люди упали, один из них получил серьезные травмы, в виде закрытого перелома костей левого предплечья со смещением отломков.

4 июня, по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, Новосергиевским МСО СУ СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле и.о. прокурора района, сообщили в пресс-службе ведомства.