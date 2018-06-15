Юрий Берг поблагодарил четвертый созыв Общественной палаты за работу

15 июня, Губернатор Оренбургской области принял участие в заседании Общественной палаты региона, посвященном завершению трёхлетнего периода полномочий четвёртого созыва.

Говоря об изменениях, происходящих в стране и мире, Юрий Берг отметил, что существенную роль в достижении гражданского согласия сегодня играют общественные институты.

— За три года в регионе была проделана значительная работа по развитию институтов гражданского общества. Потребовалось вывести общественный контроль на новый уровень: придать ему организованную форму и статус, наделить полномочиями, обеспечить условия для качественной деятельности общественников. Для этого мы инициировали и приняли целый ряд правовых документов, — сказал губернатор.

Гава региона подчеркнул, что участие независимых экспертов значительно улучшает качество управленческих решений, помогает учитывать интересы всех субъектов социально-экономической жизни, а это и есть главная цель сотрудничества власти и общественности.

— Правительство области заинтересовано в дальнейшем развитии всех институтов гражданского общества. В регионе есть потенциал для реализации созидательных идей. Сейчас в обществе высок запрос на гражданскую активность, на позитивные социальные инициативы и проекты. И важную роль в этой работе может играть Общественная палата. Наша основная задача – объединение усилий для эффективного использования всех имеющихся ресурсов, которые направляются на достижение целей социально-экономического развития, — сказал Юрий Берг.

Губернатор поблагодарил всех членов Общественной палаты Оренбургской области четвёртого созыва за плодотворную работу на благо Оренбуржья и оренбуржцев и выразил уверенность в том, что новый состав Общественной палаты будет работать так же активно и ответственно, как их предшественники.