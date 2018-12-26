Виновен ли врач-анастезиолог в смерти 3-летнего мальчика?

Прошел целый год с момента гибели 3-летнего ребенка в одной из детских больниц Оренбурга, виновные так и не понесли наказание.

17 декабря 2017 года, 3-летнему мальчику была проведена плановая операция — уретропластика, коррекция полового члена. Через пять минут после окончания операции у него остановилось дыхание, а еще через 45 минут врачи констатировали смерть.

Родителям погибшего ребенка выдали свидетельство о смерти, в котором говорится, что смерть наступила в результате остановки дыхания во время анестезии при операции. Мама мальчика с данной формулировкой не согласилась, считая что смерть наступила из-за высокой дозы наркоза и подала заявление на медиков данной больницы. В результате Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

В итоге лицо было установлено, им оказался врач-анастезиолог. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, но следователи настаивают на его виновности, припомнив уголовное дело, которое было совершено подследственным в период работы в больнице, но при этом уточнили, что уголовное дело было совершено против собственности. То есть преступление было совершено не в сфере профессиональной деятельности медика.

В ближайшее время состоится суд на врачем-анастезиологом.

Стоит отметить, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье всего 2 года.