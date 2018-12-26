В Славянске-на-Кубани прошел второй тур чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги.

Оренбургский клуб «Факел-Газпром» провел шесть встреч и во всех одержал убедительные победы. Со счетом 3:0 были обыграны уфимский «Связист», краснодарская «Кубань-Седин», самарский «ЦСК ВВС», верхнепышминский «УГМК – ЭЛЕМ» и «КНТ «Казань» (Казань). В заключительном матче тура «Факел-Газпром» ждал поединок с принципиальным соперником – клубом «УГМК» из Верхней Пышмы. Победив со счетом 3:1, оренбургский «Факел-Газпром», имеющий 11 побед в 11 матчах, после первого круга стал единоличным лидером чемпионата России. Второй представитель оренбургского настольного тенниса – клуб «Факел-Газпром-2» расположился на восьмом месте.

Третий тур пройдет в феврале 2019 года в Оренбурге.