В Оренбурге проходит открытие новогодних елок. Предлагаем вам ознакомиться со списком мероприятий, которые пройдут в среду, 26 декабря:

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Новая, 23.

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Ткачева, 95.

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Брестская, 8.

18:00 — Открытие новогодней елки по адресу: пр. Кривцова, 1/2.

18:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Салмышская, 20.

18:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Тепличная, 4/1 (пос. Кушкуль).

18.30 — Открытие главной новогодней елки Южного округа в сквере им. Ю.А. Гагарина. Жителей и гостей областного центра поздравят Дед Мороз и Снегурочка и творческие коллективы ДК «Газовик». Завершит праздничное мероприятие яркий фейерверк.

18:30 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Родимцева, 10/1.

18.30 — Открытие главной новогодней елки Промышленного района на площади перед зданием администрации (пр-т Бр. Коростелевых, 141).

19:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Родимева. 20.

19:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Дружбы, 8.