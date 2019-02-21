В Бугуруслане произошла зрелищная погоня. Водитель «ВАЗ-2106» пытался скрыться от машины полицейских. Все произошедшее попало на камеру патрульной машины.

Водитель на высокой скорости гнал свой ВАЗ по городским улочкам, подвергая опасности себя, пассажиров и пешеходов. Мужчина явно плохо владел навыками вождения, его автомобиль то и дело мотало из стороны в сторону. Один раз его даже занесло на сугроб и «шестерка» чудом не перевернулась. Совсем скоро на пути лихача оказался столб, который он не смог объехать. Все кто находился в автомобиле попытались скрыться, но полицейские оказались быстрее.

Нарушителем оказался молодой человек житель Бугуруслана. В отношении него возбуждены административные делопроизводства. Автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщили в региональном УМВД.