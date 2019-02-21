С 22 по 24 февраля на сцене Областной филармонии пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей «Оренбургский пуховый платок» (6+). Праздник профессионального народного искусства проходит в нашем регионе уже 32 раз. В этом году он объединил на своих площадках сольных исполнителей и хоры из Оренбургской, Самарской и Волгоградской областей.

24 февраля в 13:00 начнется концерт «Ты воспой в саду, соловейка» (6+) с участием лучших детских коллективов Оренбуржья. В афише концерта заявлены детский ансамбль песни и танца «Зёрнышко», фольклорно-этнографический ансамбль «Перегода», детская студия народного искусства «Забава», фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеёк» из села Григорьевка Соль-Илецкого городского округа, а также солистка Детской музыкальной школы Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Меланья Грызова и учащаяся Детской школы искусств № 2 города Оренбурга Полина Ярцева.

Детский ансамбль песни и танца при Оренбургском государственном академическом народном хоре «Зёрнышко» недавно отметил 25-летие. В фестивале «Оренбургский пуховый платок» ансамбль участвует с 1994 года. В творческом фонде коллектива 70 песен и 25 хореографических постановок. Художественный руководитель – заслуженная артистка России Галина Ерёмина.

Детская студия народного искусства «Забава» в Областной филармонии создана в октябре 1999 года. Со дня основания коллективом руководит заслуженная артистка России Светлана Гремицкая. Сегодня «Забава» — это совместный проект Городского дворца творчества детей и молодежи и Оренбургского государственного академического русского народного хора.

Фольклорно – этнографический ансамбль «Перегода» областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко занимается популяризацией русского традиционного фольклора Оренбургской области. Коллектив постоянно участвует в областных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях народного творчества. Художественные руководители ансамбля — Марина Гладышева и Ольга Зверева.

Фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеек» Центра творческого развития Соль-Илецкого городского округа работает с 2013 года на базе Григорьевской общеобразовательной школы. Художественный руководитель ансамбля — Елена Сарычева. Село Григорьевка, где проживают ребята – бывшая казачья станица. Исполняя старинные песни, ребята изучают музыкальный фольклор, традиции и обычаи казаков.

Солистка детской музыкальной школы института искусств им. Л. и. М. Ростроповичей Меланья Грызова учится во втором классе по специальности «музыкальный фольклор», класс педагога Светланы Ситиной. 10-летняя вокалистка исполнит частушки «Чеботуха».

Еще одной яркой участницей фестиваля станет солистка детской школы искусств № 2 города Оренбурга Полина Ярцева. Начинающей артистке всего 8 лет. По специальности «музыкальный фольклор» она учится первый год, но уже является лауреатом областного конкурса «Салют, вдохновение!». На фестивале «Оренбургский пуховый платок» Полина представит русскую народную песню «Совушка» в обработке своего педагога Любови Увяткиной, концертмейстер Николай Увяткин.

В программе концерта «Ты воспой в саду, соловейка!» на сцене Областной филармонии выступят юные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. Они представят лучшие образцы вокального и танцевального искусства, которые отражают традиции и сущность народного искусства России.