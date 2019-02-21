42-летний оренбуржец обманул одно из сельхозпредприятий Пономаревского района. Войдя в доверие к сотрудникам отвечающих за сохранность имущества он завладел сельхозтехникой и оборудованием под видом аренды на сумму более 25 млн рублей, после чего продал его третьим лицам. Также он поступил с комбайном того же предприятия стоимостью 4 млн рублей, который он обменял на семенное зерно, произвел посев, собранный урожай впоследствии реализовал, в результате чего получил доход.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела, по ст. 159, 174.1 УК РФ «Мошенничество» и «Легализация доходов, добытых преступным путем». Накануне следственной частью СУ УМВД России по региону расследование уголовного дела окончено и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.