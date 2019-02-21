Универсальная компьютерная программа, разработанная студентом ОГУ, поможет производственным предприятиям оценить потери, значительно уменьшить материальные затраты и повысить производительность труда.

Студент Аэрокосмического института ОГУ Сергей Гуньков создал программное обеспечение, которое позволяет в автоматизированном режиме, без особых трудностей, построить карту потока создания ценности на любом промышленном предприятия, независимо от его деятельности. Его работа была профинансирована правительством Оренбургской области.

В своем проекте он опирался на передовые исследования в сфере бережливого производства, которые представляют собой концепцию управления предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Мировой опыт доказывает, что с помощью только организационных мер за год можно повысить производительность труда в 20 раз. А благодаря только изменению потоков перемещения изделий за пару лет она может возрасти на 30%.

— Исследования в сфере бережливого производства проводят ученые разных стран, начиная с основоположников кайдзен — японцев, — поясняет Сергей Гуньков. – Они, как правило, рассматривают предприятия одного направления. Мы же стремились выработать универсальное решение, исходя из того, что любую деятельность можно представить в виде непрерывного потока создания ценности.

Карта, о которой идет речь, это общая схема движения материальных, финансовых и информационных потоков. Студент взял за основу производственные процессы промышленных предприятий области, и ее можно применить во всех отраслях, представленных в Оренбуржье: черной и цветной металлургии, горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности, газохимии и нефтепереработке, машиностроении, то есть на более чем 3000 предприятиях.

Как рассказал молодой ученый, построение карты начинается с четкой постановки целей по улучшению производственного процесса. Для конкретного проекта он рекомендует устанавливать не более одной-двух задач, чтобы сосредоточить ресурсы на решении главных проблем.

— Каждый производственный этап отражается на стоимости изделия и может быть оценен как добавляющий или не добавляющий ценности, — рассказал автор проекта. — Программа учитывает все основные направления процесса: повышение производительности труда, налаживание дисциплины поставок, увеличение скорости выпуска продукции, улучшение ее качества и уменьшение себестоимости, безопасность производства и так далее.

После формируются показатели, по которым будет произведена оценка текущего проекта: линейка продуктов; движение материалов (сроки погрузки и разгрузки, информационные потоки — команды, распоряжения, в том числе в электронном виде, перемещения изделий от станка к станку и т. д.); фиксирование конкретных параметров процессов (в зависимости от изначально поставленных задач это могут быть готовые изделия, запасы материалов, комплектующие, брак, простои в работе и др.).

Карта потока создания ценности отображает потери в производственном процессе, которые учитываются, структурируются и оцениваются количественно. Затем на каждом конкретном предприятии разрабатываются критерии эффективности. Для их определения программист предложил использовать ряд коэффициентов, которые являются информативными для оценки эффективности деятельности предприятия и достаточно просты в расчетах. Применение критериев эффективности дает возможность последовательно улучшать текущую карту потока, постепенно приводя ее к карте идеального состояния. В экономическом плане это означает повышение производительности труда.