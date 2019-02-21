Об усилении работы по уборке и вывозу снега с дорог города, территорий многоквартирных домов сегодня говорили на аппаратном совещании в администрации города Оренбурга.

— Мы абсолютно с пониманием относимся к тем претензиям, которые высказывают оренбуржцы, — отметил Дмитрий Кулагин. — Несмотря на большой объем работы, который уже выполнен, есть территории, которые, увы, не убраны. Объезды и рейды и коммунальщиков, и руководства города стали уже обыденной формой работы. Действительно, весь город охватить нельзя, поэтому те сигналы, которые поступают от жителей, для нас чрезвычайно важны.

Сегодня задействованы все механизмы для того, чтобы работать со снегом! Это и жесткий административный контроль, и применение санкций к должностным лицам, которые не выполняют свои обязанности, и привлечение сил промышленных предприятий, потому что собственной техники, безусловно, не хватает, и введение режима ЧС, который позволит нам более жестко мобилизовать и финансовые, и материальные, и людские ресурсы для того, чтобы побыстрее убирать снег и вывозить его. За зимой придет весна, снег начнет таять и нас будут волновать паводковые проблемы, — отметил Глава города. — Работа идет, не могу сказать, что коммунальщики бездельничают. Но еще раз подчеркну — есть над чем работать. И работы должны вестись круглосуточно.

На данный момент из областного центра, в т. ч. с дворовых территорий многоквартирных домов, вывезено более 182 тысяч куб. м снега.

— С начала зимнего периода в МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» поступило 1947 заявок от жителей многоквартирных домов на тему уборки и вывоза снега с дворовых территорий и ликвидации снежно-ледяных образований на крышах, 1726 из них отработаны, — рассказал начальник УЖКХ администрации города Дмитрий Жуков. — Общая площадь убираемой дворовой территории МКД (междворовые проезды и тротуары) составляет 3,7 млн. кв. метров. В работах по уборке от снега, обработке противогололедными материалами, сгребанию и подметанию снега, очистке покрытия тротуаров, входных групп от наледи управляющими организациями задействованы более 1200 человек, 80 единиц снегоуборочной техники и малых форм механизации.

Отметим, что в ночь с 20 на 21 февраля в Оренбурге работали 73 единицы спецтехники городских коммунальных служб МБУ «БиОЗ» и МКУ «Комсервис».

За минувшие сутки вывезено 3381 куб. м снега с ул. Советской (от ул. Советская, 16, до ул. Пушкинской), пл. Ленина, Постникова, Кирова (от ул. Бурзянцева до ул. Чичерина), Пролетарской (от ул. Пролетарской, 71, до ул. Постникова — нечетная сторона и ул. Пролетарской, 112, до ул. Рыбаковской — четная сторона), Комсомольской (от ул. Постникова до ул. Зиминской — четная сторона), Цвиллинга, пр. Бр. Коростелевых (мост), пр. Победы, 140 (заездной карман, ул. Братской (заездной карман).

Сгребание снега с одновременным подметанием межквартальных проездов проводилось в ночь с 20 на 21 февраля на ул. Конституции СССР, пр. Дзержинского, Терешковой, Мебельной, Ноябрьской, с формированием снежного вала – в п. Маяк и Берды, очистка тротуаров, пешеходных переходов, перекрёстков от снега велась на улицах: Чкалова, пр. Гагарина, М. Жукова, Ст. Разина, пр. Победы, Лесозащитная, Карагандинская, Полигонная, Алтайская, Промысловая, Нежинское шоссе, Ветеранов Труда, Староростошинская, Краснодарская, пр. Северный.

Роторные снегоочистители работали на ул. Советской, Просторной, Ю. Ленинцев, пр. Бр. Коростелевых, Волгоградской, Гаранькина, пр. Северный, Ростошинской, Нежинском шоссе, Траспортной, Есимова, пр. Промысловый, Карагандинской, Луговой, Харьковской, Алтайской, 8 Марта, Орской, 10 Линии, Мира, Спартаковской и др.

Сегодня спецтехника МБУ «БиОЗ» и МКУ «Комсервис» задействована на очистке дорожек и площадок от снега парков и скверов, остановочных павильонов, подходов к пешеходным переходам, дорог частного сектора, вывозе снега. Работы будут вестись на ул. Брестской, Салмышской, Родимцева, Волгоградской, Орлова, Попова, Ташкентской, пр. Бр. Коростелевых, Локомотивной, Терешковой, 31-я Линия, 34-я Линия, пр. Победы и мн. др.