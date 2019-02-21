В Оренбургском областном театре кукол состоялось заседание художественного совета, на котором обсудили новую постановку для детей (0+).

Участниками встречи стали временно исполняющий обязанности директора театра Рашит Хабибуллин, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Вадим Смирнов, заведующая литературно-драматургической частью, заслуженный работник культуры Екатерина Шарапова, заведующий постановочной частью Евгений Ячменев, заведующая художественной мастерской Марина Свириденко, заслуженная артистка России Любовь Милохина, артист-кукловод, лауреат международных и всероссийских конкурсов Андрей Гордеев.

Художественный руководитель театра Вадим Смирнов представил коллегам постановочную группу нового спектакля: главного режиссера Белгородского театра кукол Владимира Гусарова и художника-постановщика из Нижнего Новгорода Марину Зорину.

В творческом багаже режиссера более 60 спектаклей для детей и взрослых, поставленных в России и странах ближнего зарубежья, неоднократно становившихся лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов различных уровней.

Владимир Гусаров впервые сотрудничает с областным театром, а вот с творчеством нижегородского художника Марины Зориной дети и взрослые хорошо знакомы. Марина Зорина является художником-постановщиком таких спектаклей, как «Снежная Королева», «Золушка», «Щелкунчик», «Ястребок», «Тень», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и других.

Приглашенный режиссер Владимир Гусаров предложил оренбургской труппе обратиться к творчеству детской писательницы и переводчицы Татьяны Макаровой, которая известна своим удачным переводом американского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза (Теодор Сьюз Гайсел). Любовью у читателей пользуются ее оригинальные и переводные сказки: «Снег отправляется в город», «Сказка о муравье по имени Муравей», «Кот и Пес» и «Тайный маленький домик».

— В Оренбургском театре кукол предлагаю поставить сказку «Мечта Маленького Ослика». Эта история впечатлила меня своим трогательным и бережным отношением к детской мечте, — отмечает режиссер. — Но мечты бывают разными, очень важно, чтобы ребенок на своем жизненном пути встретил доброго и мудрого учителя, который бы с должным тактом и умением наставил юного фантазера.

Владимир Гусаров любит подробную актерскую работу, а потому не станет исключением и эта постановка. Художник Марина Зорина, в свою очередь, представила свое виденье спектакля в соответствии с замыслом режиссера. Сценография спектакля разрабатывается с учетом пожеланий труппы выпустить выездной спектакль.

Члены худсовета приняли к постановке новую пьесу, отметив, что этот творческий проект обязательно привлечет внимание зрителя, поскольку в нем поднимаются важные темы для становления детской души.

Премьера состоится в новом театральном сезоне. Добавим, что в 2019 году в Оренбургском областном театре кукол запланированы четыре премьерных спектакля для юной аудитории.