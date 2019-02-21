Оренбургское Управление службы судебных приставов подвело итоги работы за прошлый год и поставили задачи на текущий.

21 февраля состоялось заседание итоговой коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области «Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области в 2018 году и задачах на 2019 год».

В работе коллегии приняли участие первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области С.В. Балыкин, заместитель председателя Оренбургского областного суда М.Д. Кужабаев, заместитель прокурора Оренбургской области Ю.В. Рываев, уполномоченный по правам человека Оренбургской области А.М. Чадов, руководители федеральных служб области. Также, среди почетных гостей присутствовали председатель Общественного Совета при УФССП России по Оренбургской области Ж.А. Ермакова и члены Регионального отделения МОО «Ассоциации ветеранов службы судебных приставов».

В своем докладе главный судебный пристав Оренбургской области Алексей Очкалов отметил, что в прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области в целом выполнило основные задачи в установленной сфере деятельности. Также, Алексей Валерьевич добавил, что в 2019 году особое внимание будет уделено фактическому исполнению требований исполнительных документов, целенаправленной работе с социально значимыми категориями исполнительных производств, а также на качество исполнения требований процессуальных документов.

Всего, в 2018 году на исполнение в структурные подразделения Управления поступило более 800 тысяч исполнительных документов на сумму свыше 34 млрд. руб. По итогам работы за прошлый год судебными приставами – исполнителями взыскано более 6 млрд.руб.