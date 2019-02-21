Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга информирует об оформлении земельных участков под гаражами.

Оформление права собственности на гаражи дает право на оформление права собственности и на земельный участок под ними.

Отсутствие документов, свидетельствующих о праве пользования земельным участком, не является основанием для освобождения от уплаты платежей за пользование земельным участком.

В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора с учетом долей в праве собственности на здание (ст. 39.20 Земельного кодекса РФ – далее ЗК РФ).

Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду (п. 6 ст. 39.20 ЗК РФ).

Зачастую отсутствие документов на землю и гаражные боксы постепенно приводит к серьезным проблемам. В случае, если земельный участок будет использоваться без правоустанавливающих документов, то он подлежит освобождению, во избежание сноса своих гаражей необходимо оформить и оплачивать занимаемый земельный участок.

На сегодняшний момент возникла тенденция использовать гараж не по целевому назначению, а например, под шиномонтаж, магазин, мойку, автосервис и т. д.

Статья 42 Земельного кодекса РФ устанавливает, что и собственники земельных участков, и лица, не обладающие правом собственности на земельные участки, обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным видом использования, причем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Использование земельного участка по целевому назначению означает то, что участок должен использоваться в соответствии с изначально заданными целями – под размещение гаража. Изменение целевого назначения земель допускается только после их перевода в иную категорию в порядке, установленном земельным законодательством. Даже если собственнику кажется, что он использует участок эффективнее, чем предполагалось изначально, это не обезопасит от принятия решения об изъятии данного участка.

Порядок изъятия земельных участков у их собственников определен Гражданским кодексом РФ. В случае если ваш гараж используется не по назначению, необходимо устранить данные правонарушения.

С 04.08.2018 внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Органы местного самоуправления могут принять решение о сносе самовольной постройки без обращения в суд (п. п. 3.1, 4 ст. 222 ГК РФ, ч. 1, 4 ст. 55.32 ГрК РФ).

Для получения консультации, разъяснения возникших вопросов можно обратиться в Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга, МКУ «Земельный вектор» по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 47, тел.: 98-78-95, 98-79-00 (вт., чт.: 09.30 — 12.30, ср.: 14.00 — 17.00).