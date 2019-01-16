В четверг, 17 января, местами по Оренбургской области ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

В большинстве районов области ожидается выпадение осадков (небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный), метель, туман, на дорогах местами гололедица, снежные заносы, накат, ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 23 м/с, температура воздуха ночью -6, -11°С (на западе области 0, -5°С, на востоке -12, -17°С), днем 0, -5°С (на востоке -6, -11°С).