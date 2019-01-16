С 7 по 15 января на российско–казахстанском участке границы в ППУ «Сагарчин» Акбулакского района, ППУ «Маштаково» и ДАПП «Теплое» Первомайского района пресечено пять попыток незаконного ввоза на территорию России 3,9 тонн потенциально опасной животноводческой продукции из Казахстана. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли эти незаконные попытки.

При проведении документарного и физического контроля должностными лицами Управления было установлено, что 159 кг рыбы, из них: 9 кг рыбы осетровых пород и 150 кг рыбы мороженой карась, а также 30 кг раков речных неизвестного происхождения ввозились без необходимых документов.

По решению собственников грузов, под контролем должностных лиц Управления задержанные грузы были уничтожены.

Кроме того, в этот же период задержаны поднадзорные грузы, а именно: спред растительно-сливочный в количестве 600 кг произведенного Казахстан предприятием ООО «Азнакай Сэте», а также 3,1 тонны рыбы мороженой сазан.

Автомобили с задержанными грузами под контролем должностных лиц Управления были возвращены в Казахстан.

За нарушения законодательства РФ и ТС в области ветеринарии грузоперевозчики привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ.