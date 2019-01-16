11 января Тоцкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении пенсионера Министерства обороны РФ за незаконное хранение взрывчатых веществ, по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что с ноября 2014 года по октябрь 2018 года, мужчина незаконно хранил в диване, расположенном в его доме две металлические банки со взрывчатым веществом метательного действия.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Тоцкого района.