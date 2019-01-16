16 января в поселке Шахтный Соль-Илецко городского округа, на территории психоневрологического интерната состоялся торжественный ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта — быстровозводимого каркасного административного здания.

Инвестиционный объект построен в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы. Объем инвестиций из областного бюджета составил 14,4 миллиона рублей. Это одноэтажное здание общей площадью около 300 кв.м на 25 рабочих мест: светлое, оформленное с использованием современных материалов, оснащенное новой офисной мебелью

Ввод нового объекта позволит не только решить локальную проблему Соль-Илецкого интерната, улучшить условия работы сотрудников, частично разуплотнить комнаты, но и в целом по области снизить очередность в психоневрологические интернаты. На высвободившихся площадях корпуса № 1 после переоборудования планируется ввести 50 дополнительных мест, в том числе и для маломобильных получателей услуг.