Зал Лукиана Попова в Оренбургском областном музее изобразительных искусств едва смог вместить желающих – на вечер памяти двух оренбургских художников Владимира Боброва и Фёдора Абленина люди шли бесконечным потоком. Простой посыл Оренбургского благотворительного фонда «Евразия»: «человек жив, пока о нем помнят, мы не хотели бы, чтобы об этих людях вспоминали лишь в юбилейные даты или годовщины их ухода» – был понят и услышан.

Друзья, близкие, знакомые, ученики, коллеги, – как один пришли на встречу. Поэтому вечер получился очень домашний, что называется «для своих».

Имена Владимира Боброва (1937–2017) и Фёдора Абленина (1952–2018) объединила графика. Бобров – непревзойденный мастер акварели, линогравюры, шаржей и книжных знаков (экслибрисов), Абленин – типограф, художник книги, мастер шрифтов и дизайна. В память о них фонд «Евразия» подарил всем присутствующим – от ведущей вечера искусствоведа Ирины Бушухиной до смотрителей и охраны музея – сто альбомов «Графика Владимира Боброва». Эта последняя книга, подготовленная к печати и неоднократно переделывавшаяся Фёдором Михайловичем Аблениным, около 18 лет ждала своего выхода в свет. На ее издание даже к 80-летию В.С. Боброва в начале 2017 года не нашлось средств ни в областном бюджете, ни у оренбургских меценатов. После ухода из жизни второго из создателей этого альбома – Фёдора Абленина, «Евразия» приняла решение издать книгу, не дожидаясь чьей-то поддержки.

Альбом «Графика Владимира Боброва» отпечатан тиражом 500 экземпляров и сегодня поступил в продажу. Он уже значится в новинках, которые будут представлены на XX ярмарке интеллектуальной литературы «нон-фикшн» в Москве в конце ноября. Автор искусствоведческой статьи, предваряющей книгу – Анна Абленина, а эпиграмм – Александр Митаревский.

На вечере памяти двух художников музей подготовил большую экспозицию акварелей и книжных знаков Владимира Боброва, выставку книг, а также рукописных плакатов, сделанных Фёдором Аблениным. О своих учителях и коллегах, друзьях собравшимся рассказали директор оренбургского областного художественного колледжа Владимир Ерышев, ответственный секретарь Оренбургского отделения Союза художников России Альбина Кальвина, искусствоведы Игорь Смекалов и Геннадий Найданов, писатель Владимир Одноралов, архивист Татьяна Судоргина и многие другие.