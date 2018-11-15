Город профессий «Банаузия» прокуратура считает небезопасным

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в городе профессий «Банаузия», поэтому детский развлекательный центр могут закрыть.

Согласно нормам нельзя эксплуатировать детские игровые зоны и кинотеатры выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

Также в «Банаузии» на расстоянии не менее 20 метров от игровой зоны нет эвакуационных выходов. Решение в законную силу не вступило, и его могут обжаловать.

«Банаузия» — это город в миниатюре со своими законами и традициями, банком, полицией, научным институтом и множеством других локаций. Это игровое пространство, где дети смогут познакомиться с разными профессиями, показать всем свои таланты и умения, получить опыт самостоятельного принятия решений и даже распоряжаться первыми заработанными игровыми деньгами.