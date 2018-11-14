Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей разработал экскурсионно-туристический маршрут «Дорогой памяти героев». Презентация авторского проекта состоится в начале декабря на «Дорофеевских чтениях», посвященных оренбургскому краеведу Виктору Дорофееву, в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии».

Новый маршрут создан в ходе реализации федерального проекта «Территория Победы», инициатором которого выступил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С ноября 2017 года Оренбургский губернаторский музей является общественным филиалом Музея Победы, принимает активное участие в совместных просветительских проектах и общероссийских краеведческих акциях.

В сентябре 2018 года Музей Победы объявил конкурс «Лучший военно-исторический маршрут «Сила Памяти – Сила Победы»». Участвуя в конкурсе, Оренбургский губернаторский музей подготовил экскурсионно-туристический маршрут «Дорогой памяти героев». Маршрут проходит по территории города Оренбурга, Сакмарского и Шарлыкского районов. Экскурсия рассказывает о формировании трех дивизий, прославивших Оренбуржье: 11-й кавалерийской, 360-й стрелковой и 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Александра Родимцева.

Маршрут начинается в парке «Салют, Победа!» в Оренбурге и включает посещение мемориальных комплексов на малой родине героев в селах Татарская Каргала Сакмарского района, Мустафино и Казанка Шарлыкского района. Аллея Славы в Шарлыке – центральная точка военно-исторического маршрута, и не случайно: в Шарлыкском районе родились 10 будущих Героев Советского Союза. Уроженец Шарлыка генерал-полковник Александр Родимцев, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве – дважды Герой Советского Союза. Экскурсионно-туристический маршрут «Дорогой памяти героев» завершается в Оренбурге, у памятника Александру Прохоренко.

Губернаторский музей предоставил информацию по новому проекту в туристические фирмы Оренбуржья. Экскурсионный поход по памятным местам Оренбуржья будет интересен представителям разных поколений, жителям и гостям региона. Участие в нем послужит общему делу по сохранению военно-исторического наследия России и патриотическому воспитанию граждан.