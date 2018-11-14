14 ноября специалисты управления по социальной политике администрации Оренбурга, представители отделов по социальным вопросам Южного и Северного округов, председатель Совета ветеранов города Оренбурга Н.И.Курочкин провели осмотр жилых помещений, в которых были проведены ремонтные работы.

В доме ветерана, участника ВОВ, Михаила Павловича Изместьева в рамках муниципальной программы был установлен газовый котел с коммуникациями и два радиатора. А в квартире 94-летней участницы войны, Зайтуны Бакиевны, выполнен косметический ремонт, установлены межкомнатная дверь и оконная рама в кухне, постелен новый линолеум.

«Работы в рамках программы выполняются различные — от проведения коммуникаций до выполнения косметического ремонта», — отметила начальник отдела реализации социальных программ управления по социальной политике администрации Оренбурга Екатерина Короткова. – Нашей главной задачей является обеспечение доступности жилья, в котором проживают люди с ограниченными возможностями здоровья».

Члены комиссии сегодня также проконтролировали выполнение ремонтных работ у Ольги Геннадьевны Антроповой, инвалида-колясочника первой группы, и 87-летнего Вениамина Васильевича Полуянова, инвалида-колясочника второй группы. В квартирах выполнено совмещение ванной и туалетной комнат, произведен ремонт, выполнено расширение дверных проёмов в кухню и в санузел.

– Благодаря слаженной работе всех служб и подрядчика, который качественно выполнил свою часть работы, — отметила дочь Вениамина Васильевича, — папа может теперь беспрепятственно передвигаться по квартире.

Работа по реализации мероприятий программы «Социальная поддержка жителей города Оренбурга на 2015 — 2021 годы» будет продолжена.