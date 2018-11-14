Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и председатель Правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер дали старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской солнечных электростанций.

– Альтернативная энергетика – это взгляд в будущее! Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики. Это одно из ключевых направлений нашей работы. Каждый проект «зеленой» энергетики – это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности области, – сказал Юрий Берг на открытии комплекса. – Сегодня в Оренбургской области работают семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. К 2020 году суммарная мощность всех построенных в Оренбуржье солнечных электростанций должна превысить 250 мегаватт, – подчеркнул губернатор.

Новые СЭС, построенные в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии, станут первыми элементами инвестиционной программы «Т Плюс» в области возобновляемой энергетики «Солнечная система». Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России.

– Хочется высказать слова благодарности Правительству России и Президенту, который одобрил эту программу. А также региональным и муниципальным властям, которые приняли свою региональную программу, как это сделали в Оренбуржье. По-моему, единственная область, которая сделала это – Оренбургская. Огромное спасибо! Юрий Александрович, хочу доложить: то, что мы вам обещали год назад, мы выполнили — станции ввели, – подчеркнул Денис Паслер. – Правительство области на основе федеральной приняло свою программу по реализации проектов, и сегодня именно поэтому Оренбуржье является лидером по строительству солнечных электростанций.

Сорочинская солнечная электростанция (СЭС «Уран») мощностью 60 МВт стала самым мощным объектом фотовольтаики, построенным в России. Станция занимает площадь в 120 гектаров. Здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов.

Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС «Нептун») мощностью 45 МВт стала вторым по величине таким объектом в России. Ее площадь – 92 гектара, на которых установлено свыше 150 тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют «запитать» порядка 10 тысяч частных домохозяйств. Мощности достаточно, чтобы покрыть нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского округа в полном объеме. В год новые станции будут экономить 40 тысяч тонн условного топлива – это почти 500 цистерн мазута. Основные элементы обеих СЭС – российского производства. Фотоэлементы произведены на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Старт строительству обоих объектов был дан в феврале 2018 года, первоначально запустить их планировалось в начале 2019 года. Таким образом, пуск осуществлен с опережением графика. Стоимость проектов составила 10 млрд рублей. До 2022 года «Т Плюс» планирует инвестировать в ВИЭ еще 8,5 млрд рублей и вывести на оптовый рынок еще 70 мегаватт «солнечной мощности».