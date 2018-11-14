13 ноября, на птицефабрике «Родина» в Сорочинском городском округе работают специалисты министерства сельского хозяйства Оренбургской области.

На птицефабрику с 11 ноября по поручению Правительства завозится корм. Работники птицефабрики «Родина» обеспечивают кормление птицы в штатном режиме. На предприятии обеспечено электро- и газоснабжение, несмотря на долги по оплате перед ресурсоснабжающими компаниями.

11 ноября губернатор Юрий Берг встретился с коллективом птицефабрики «Родина».

В настоящее время Следственный комитет и прокуратура проверяют правомерность деятельности собственников фабрики, которые довели производство до кризисного состояния.

Правительство региона работает с потенциальным инвестором, который готов взять на себя ответственность за восстановление производства и возрождение птицефабрики.

! Птицефабрика находится на контроле Правительства региона как проблемный объект. Из-за безответственного бездействия собственника на протяжении нескольких месяцев на предприятии начались перебои с поставкой корма, задержки по выплате заработной платы. Имущество фабрики находится в залоге у Россельхозбанка.

После вмешательства губернатора и работы правительства региона была погашена задолженность по заработной плате работникам ООО «Птицефабрика «Родина» за три месяца, обеспечено электро- и газоснабжение.